(Григорьева) Домника Никандрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Григорьева) Домника Никандрова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Григорьев Никандр Иванов

Мать: Григорьева Евдокия Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
02.09.1890

Муж: Рублев Казьма Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.09.1891

Дочь: (Рублева) Христиния Казьмина

Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.06.1893

Сын: Рублев Кирилл Казьмин

Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.09.1894

Сын: Рублев Димитрий Казьмин

Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.02.1896

Сын: Рублев Архип Казьмин

Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.02.1898

Сын: Рублев Вукол Казьмин

Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.03.1900

Сын: Рублев Гавриил Казьмин

Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.09.1902

Сын: Рублев Федор Казьмин

Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.10.1905

Дочь: (Рублева) Матрона Казьмина

Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.03.1910

Сын: Рублев Алексей Казьмин

Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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