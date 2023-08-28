(Григорьева) Домника Никандрова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
02.09.1890
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.09.1891
Дочь: (Рублева) Христиния Казьмина
Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин
Рождение ребёнка
08.06.1893
Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин
Рождение ребёнка
18.09.1894
Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин
Рождение ребёнка
20.02.1896
Сын: Рублев Архип Казьмин
Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин
Рождение ребёнка
04.02.1898
Сын: Рублев Вукол Казьмин
Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин
Рождение ребёнка
20.03.1900
Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин
Рождение ребёнка
18.09.1902
Сын: Рублев Федор Казьмин
Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин
Рождение ребёнка
16.10.1905
Дочь: (Рублева) Матрона Казьмина
Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин
Рождение ребёнка
10.03.1910
Отец ребёнка: Рублев Казьма Никитин
Смерть
Неизвестно