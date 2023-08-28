Григорьева Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти04.11.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Григорьева) Домника Никандрова
Отец ребёнка: Григорьев Никандр Иванов
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: (Григорьева) Елизавета Никандрова
Отец ребёнка: Григорьев Никандр Иванов
Рождение ребёнка
25.04.1886
Дочь: Карлова (Григорьева) Александра Никандрова
Отец ребёнка: Григорьев Никандр Иванов
Рождение ребёнка
21.03.1889
Дочь: (Григорьева) Дарья Никандрова
Отец ребёнка: Григорьев Никандр Иванов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Григорьева) Гликерия Никандрова
Отец ребёнка: Григорьев Никандр Иванов
Смерть
04.11.1896
Причина смерти: от простуды