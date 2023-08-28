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Григорьева Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

04.11.1896

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Григорьева) Домника Никандрова

Отец ребёнка: Григорьев Никандр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: (Григорьева) Елизавета Никандрова

Отец ребёнка: Григорьев Никандр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.04.1886

Дочь: Карлова (Григорьева) Александра Никандрова

Отец ребёнка: Григорьев Никандр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.03.1889

Дочь: (Григорьева) Дарья Никандрова

Отец ребёнка: Григорьев Никандр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Григорьева) Гликерия Никандрова

Отец ребёнка: Григорьев Никандр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
04.11.1896
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от простуды

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