Бузлова Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузлова Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1908 г.р.
1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Бузлова) Мария Дмитровна

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Бузлова) Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Фёдорович

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