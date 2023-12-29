Макаров Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Дмитрий Фёдорович

Макаров Дмитрий Фёдорович

Место рождения

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia

Дата рождения

23.10.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1885

Отец: Макаров Фёдор Петров

Мать: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бузлова Лукерья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Бузлова) Мария Дмитровна

Мать ребёнка: Бузлова Лукерья

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Бузлова) Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Бузлова Лукерья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.