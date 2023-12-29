Макаров Дмитрий Фёдорович
Место рождения391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Дата рождения23.10.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бузлова Лукерья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Бузлова) Мария Дмитровна
Мать ребёнка: Бузлова Лукерья
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Бузлова) Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Бузлова Лукерья