Шоликъ Харитон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шоликъ Марiя Максимова
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1787
Сын: Шоликъ Максимъ Харитоновъ
Мать ребёнка: Шоликъ Марiя Максимова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Шоликъ Марiя Харитонова
Мать ребёнка: Шоликъ Марiя Максимова
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Шоликъ Марiя Максимова
Смерть
Неизвестно