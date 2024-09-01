Шоликъ Харитон Около 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШоликъ Харитон

Шоликъ Харитон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шоликъ Марiя Максимова

Рождение ребёнка
Между 1783 и 1787

Сын: Шоликъ Максимъ Харитоновъ

Мать ребёнка: Шоликъ Марiя Максимова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Шоликъ Марiя Харитонова

Мать ребёнка: Шоликъ Марiя Максимова

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Шоликъ Iоанъ Харитоновъ

Мать ребёнка: Шоликъ Марiя Максимова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.