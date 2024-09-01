Шоликъ Марiя Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шоликъ Харитон
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1787
Сын: Шоликъ Максимъ Харитоновъ
Отец ребёнка: Шоликъ Харитон
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Шоликъ Марiя Харитонова
Отец ребёнка: Шоликъ Харитон
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Шоликъ Харитон
Смерть
Неизвестно