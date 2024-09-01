Шоликъ Марiя Максимова 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоликъ Марiя Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоликъ Харитон

Рождение ребёнка
Между 1783 и 1787

Сын: Шоликъ Максимъ Харитоновъ

Отец ребёнка: Шоликъ Харитон

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Шоликъ Марiя Харитонова

Отец ребёнка: Шоликъ Харитон

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Шоликъ Iоанъ Харитоновъ

Отец ребёнка: Шоликъ Харитон

Смерть
Неизвестно

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