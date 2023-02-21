(Алексеева) Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1847 ст.
Отец ребёнка: Алексеев Федор
Место жительства
Между 1847 и 1862
Рождение ребёнка
28.08.1857 ст.
Сын: Алексеев Александр Федорович
Отец ребёнка: Алексеев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексеев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Трифилий Федорович
Отец ребёнка: Алексеев Федор
Смерть
После 1862