(Алексеева) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алексеева) Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1847 ст.

Сын: Алексеев Данил Федорович

Отец ребёнка: Алексеев Федор

Малое Евтюшино, Томский округ, Томская губерния
Место жительства
Между 1847 и 1862
Малое Евтюшино, Томский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1857 ст.

Сын: Алексеев Александр Федорович

Отец ребёнка: Алексеев Федор

Малое Евтюшино, Томский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Наум Федорович

Отец ребёнка: Алексеев Федор

Малое Евтюшино, Томский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Трифилий Федорович

Отец ребёнка: Алексеев Федор

Малое Евтюшино, Томский округ, Томская губерния
Смерть
После 1862
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