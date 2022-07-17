Митяев Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения13.09.1943
Дата смерти17.07.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митяев Александр Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1968
Мать ребёнка: Митяева Галина Анатольевна
Нахабино, Красногорск, Московская область
Смерть
17.07.2022