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Митяев Борис Иванович

Место рождения

Белогорск, город Белогорск, Амурская область

Дата рождения

13.09.1943

Дата смерти

17.07.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митяев Александр Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1968

Сын: Митяев Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Митяева Галина Анатольевна

Нахабино, Красногорск, Московская область
Смерть
17.07.2022

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