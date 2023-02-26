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Евгения Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

01.12.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.
До 1855 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
27.01.1874

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1876

Сын: Анисим Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.07.1879

Муж: Дмитрий Ефремов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
01.12.1900

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