Евгения Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти01.12.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
27.01.1874
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
13.02.1876
Сын: Анисим Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Бракосочетание
15.07.1879
Муж: Дмитрий Ефремов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
01.12.1900