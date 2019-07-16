Афонасова Зинаида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1935
Дата смерти16.07.2019
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1935
Отец: Гретченко Семён Маркович
Мать: Гретченко Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1959
Дочь: Филинова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Афонасов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
31.08.1962
Сын: Афонасов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Афонасов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
31.08.1962
Сын: Афонасов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Афонасов Алексей Васильевич
Смерть
16.07.2019