Афонасова Зинаида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонасова Зинаида Семеновна

Афонасова Зинаида Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1935

Дата смерти

16.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1935

Отец: Гретченко Семён Маркович

Мать: Гретченко Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
20.05.1959

Дочь: Филинова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Афонасов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
31.08.1962

Сын: Афонасов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Афонасов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
31.08.1962

Сын: Афонасов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Афонасов Алексей Васильевич

Смерть
16.07.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.