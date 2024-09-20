Афонасов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонасова Зинаида Семеновна

Рождение ребёнка
20.05.1959

Дочь: Филинова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Афонасова Зинаида Семеновна

Рождение ребёнка
31.08.1962

Сын: Афонасов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Афонасова Зинаида Семеновна

Рождение ребёнка
31.08.1962

Сын: Афонасов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Афонасова Зинаида Семеновна

Смерть
Неизвестно

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