Афонасов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1959
Дочь: Филинова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Афонасова Зинаида Семеновна
Рождение ребёнка
31.08.1962
Сын: Афонасов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Афонасова Зинаида Семеновна
Рождение ребёнка
31.08.1962
Сын: Афонасов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Афонасова Зинаида Семеновна
Смерть
Неизвестно