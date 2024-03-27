Янакиев Хабибула
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Янакиев Ахматжан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янакиева ?
Рождение ребёнка
1767
Сын: Янакиев Хамит
Мать ребёнка: Янакиева ?
Рождение ребёнка
1775
Сын: Янакиев Мирас
Мать ребёнка: Янакиева ?
Смерть
Неизвестно