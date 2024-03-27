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Янакиев Хабибула

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Янакиев Ахматжан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янакиева ?

Рождение ребёнка
1767

Сын: Янакиев Хамит

Мать ребёнка: Янакиева ?

Рождение ребёнка
1775

Сын: Янакиев Мирас

Мать ребёнка: Янакиева ?

Смерть
Неизвестно

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