Янакиев Мирас
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии
Дата рождения1775
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Янакиев Хабибула
Мать: Янакиева ?
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1820
Сын: Енакиев Магадий
Мать ребёнка: не указана
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Енакиев Хамидулла
Мать ребёнка: не указана
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Енакиев Самигулла
Мать ребёнка: не указана
д.Акман
Смерть
1821