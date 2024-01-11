Янакиев Мирас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янакиев Мирас

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1775

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Янакиев Хабибула

Мать: Янакиева ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1820

Сын: Енакиев Магадий

Мать ребёнка: не указана

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Енакиев Хамидулла

Мать ребёнка: не указана

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Енакиев Самигулла

Мать ребёнка: не указана

д.Акман
Смерть
1821
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