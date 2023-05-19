Митягина (-) Прасковья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аксинья Николаевна
Отец ребёнка: Митягин Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1847
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Митягин Николай Иванович
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно