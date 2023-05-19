Митягина (-) Прасковья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митягина (-) Прасковья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аксинья Николаевна

Отец ребёнка: Митягин Николай Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1847

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Митягин Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митягин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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