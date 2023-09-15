Митягин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Митягин Иван Кузьмин
Мать: Митягина Ненила
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аксинья Николаевна
Мать ребёнка: Митягина Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
12.10.1847
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Митягина Прасковья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно