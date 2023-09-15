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Митягин Николай Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Митягин Иван Кузьмин

Мать: Митягина Ненила

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аксинья Николаевна

Мать ребёнка: Митягина Прасковья Осипова

Рождение ребёнка
12.10.1847

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Митягина Прасковья Осипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митягина Прасковья Осипова

Смерть
Неизвестно
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