Ткач Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткач Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синица Бубнова (Белан) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Белан (Ткач) Нина Трофимовна

Рождение ребёнка
07.03.1964

Дочь: (Ткач) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Белан (Ткач) Нина Трофимовна

Днепр, Дніпропетровська область

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