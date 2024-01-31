Ткач Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синица Бубнова (Белан) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Белан (Ткач) Нина Трофимовна
Рождение ребёнка
07.03.1964
Дочь: (Ткач) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Белан (Ткач) Нина Трофимовна
Днепр, Дніпропетровська область