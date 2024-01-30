Семенова (Шпанова) Ольга Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Шпанова) Ольга Евгеньевна

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Место рождения

Тула

Дата рождения

20.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1962

Отец: Шпанов Евгений Григорьевич

Мать: Шпанова Евдокия Петровна

Тула
Рождение ребёнка
09.12.1982

Дочь: Зенова Оксана Вячеславовна

Отец ребёнка: Седов Вячеслав Петрович

Тула
Рождение ребёнка
26.06.1985

Дочь: Однораленко Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Седов Вячеслав Петрович

Тула
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Вячеслав Петрович

Место жительства
Неизвестно
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