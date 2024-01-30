Семенова (Шпанова) Ольга Евгеньевна
Место рожденияТула
Дата рождения20.06.1962
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1962
Тула
Рождение ребёнка
09.12.1982
Дочь: Зенова Оксана Вячеславовна
Отец ребёнка: Седов Вячеслав Петрович
Тула
Рождение ребёнка
26.06.1985
Дочь: Однораленко Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Седов Вячеслав Петрович
Тула
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно