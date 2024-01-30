Седов Вячеслав Петрович
Место рожденияТула
Дата рождения04.03.1958
Дата смерти04.04.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.12.1982
Дочь: Зенова Оксана Вячеславовна
Мать ребёнка: Семенова Ольга Евгеньевна
Тула
Рождение ребёнка
26.06.1985
Дочь: Однораленко Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Семенова Ольга Евгеньевна
Тула
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1990
Тула