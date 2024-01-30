Седов Вячеслав Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Вячеслав Петрович

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Место рождения

Тула

Дата рождения

04.03.1958

Дата смерти

04.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула
Рождение ребёнка
09.12.1982

Дочь: Зенова Оксана Вячеславовна

Мать ребёнка: Семенова Ольга Евгеньевна

Тула
Рождение ребёнка
26.06.1985

Дочь: Однораленко Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Семенова Ольга Евгеньевна

Тула
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Ольга Евгеньевна

Смерть
04.04.1990
Тула
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