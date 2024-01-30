Шпанов Евгений Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.12.1954
Дочь: Андреева Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Шпанова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
20.06.1962
Дочь: Семенова Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Шпанова Евдокия Петровна
Тула
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шпанова Евдокия Петровна
Смерть
1963