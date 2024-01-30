Шпанов Евгений Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпанов Евгений Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1954

Дочь: Андреева Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Шпанова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
20.06.1962

Дочь: Семенова Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Шпанова Евдокия Петровна

Тула
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпанова Евдокия Петровна

Смерть
1963
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