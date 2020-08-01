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Чотчаев Альберт Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1976

Дата смерти

01.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
04.04.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.2003

Дочь: Чотчаева Анастасия Альбертовна

Мать ребёнка: Ушакова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
12.04.2007

Дочь: Ушакова Алёна

Мать ребёнка: Ушакова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
21.04.2016

Сын: Чотчаев Кирилл Альбертович

Мать ребёнка: Ушакова Наталья Викторовна

Смерть
01.08.2020

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