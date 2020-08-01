Чотчаев Альберт Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1976
Дата смерти01.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.2003
Дочь: Чотчаева Анастасия Альбертовна
Мать ребёнка: Ушакова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
12.04.2007
Дочь: Ушакова Алёна
Мать ребёнка: Ушакова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
21.04.2016
Сын: Чотчаев Кирилл Альбертович
Мать ребёнка: Ушакова Наталья Викторовна
Смерть
01.08.2020