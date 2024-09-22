Черноскулов Василий Федотович
Место рожденияБольшое Кабанье
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Черноскулова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Черноскулов Логин Васильевич
Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
24.03.1822
Сын: Черноскулов Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна
Смерть
Неизвестно