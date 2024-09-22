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Черноскулов Василий Федотович

Место рождения

Большое Кабанье

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Черноскулов Федот Иванович

Мать: Черноскулова Параскева Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноскулова Гликерия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноскулова Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Черноскулова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Черноскулов Логин Васильевич

Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.03.1822

Сын: Черноскулов Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Черноскулова Гликерия Федоровна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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