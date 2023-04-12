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Борискин Владимир Александрович

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Место рождения

Кемеровская обл., Крапивинский р-н, с. Борисово;

Дата рождения

26.06.1920

Дата смерти

25.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемеровская обл., Крапивинский р-н, с. Борисово;
Рождение ребёнка
04.02.1959

Сын: Борискин Виктор

Мать ребёнка: Борискина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
04.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борискина Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борискина Евдокия Васильевна

Смерть
25.12.1991
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
пос. Беринговский
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