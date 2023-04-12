Борискин Владимир Александрович
Место рожденияКемеровская обл., Крапивинский р-н, с. Борисово;
Дата рождения26.06.1920
Дата смерти25.12.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1959
Сын: Борискин Виктор
Мать ребёнка: Борискина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
04.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борискина Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1991
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
пос. Беринговский