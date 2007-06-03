Борискина (Курганова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борискина (Курганова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

пос. Песчанокопское, Ростовская обл.

Дата рождения

01.03.1926

Дата смерти

03.06.2007

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926

Отец: Курганов Василий

Мать: Курганова Елена Корнеевна

пос. Песчанокопское, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
04.02.1959

Сын: Борискин Виктор

Отец ребёнка: Борискин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
04.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борискин Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борискин Владимир Александрович

Смерть
03.06.2007
г.Мценск, Орловской обл.Россия
Причина смерти: Болезнь после перелома шейки бедра.
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