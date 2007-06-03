Борискина (Курганова) Евдокия Васильевна
Место рожденияпос. Песчанокопское, Ростовская обл.
Дата рождения01.03.1926
Дата смерти03.06.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926
Отец: Курганов Василий
пос. Песчанокопское, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
04.02.1959
Сын: Борискин Виктор
Отец ребёнка: Борискин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
04.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борискин Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.2007
г.Мценск, Орловской обл.Россия
Причина смерти: Болезнь после перелома шейки бедра.