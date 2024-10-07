Новогородов Иосиф Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новогородов Иосиф Андреевич

Место рождения

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

1799 г.р.

Жена

1854 г.р.
1853 г.р.
1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Новогородов Андрей Андреевич

Мать: Новогородова Мария Андреевна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новогородова Параскева Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новогородова Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Новогородов Никифор Осипович

Мать ребёнка: Новогородова Степанида Ивановна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Новогородова) Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Новогородова Степанида Ивановна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Новогородов Пётр Осипович

Мать ребёнка: Новогородова Степанида Ивановна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.04.1868 ст.

Дочь: (Новогородова) Пелагия Иосифовна

Мать ребёнка: Новогородова Степанида Ивановна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Новогородова) Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Новогородова Степанида Ивановна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Новогородов Константин Осипович

Мать ребёнка: Новогородова Степанида Ивановна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
25.04.1877 ст.

Жена: Новогородова (Кичева) Параскева Степановна

Фонд № 29. Оп.25. Д. 26 Л.563об. | Для Осипа Андреевича это третий брак.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Новогородов Василий Осипович

Мать ребёнка: Новогородова Параскева Васильевна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Новогородов Арсений Осипович

Мать ребёнка: Новогородова Параскева Васильевна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Новогородова) Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Новогородова Параскева Васильевна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Новогородов Козьма Осипович

Мать ребёнка: Новогородова Параскева Васильевна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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