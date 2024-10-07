Новогородов Иосиф Андреевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Новогородов Никифор Осипович
Мать ребёнка: Новогородова Степанида Ивановна
Дочь: (Новогородова) Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Новогородова Степанида Ивановна
Сын: Новогородов Пётр Осипович
Мать ребёнка: Новогородова Степанида Ивановна
Дочь: (Новогородова) Пелагия Иосифовна
Мать ребёнка: Новогородова Степанида Ивановна
Дочь: (Новогородова) Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Новогородова Степанида Ивановна
Сын: Новогородов Константин Осипович
Мать ребёнка: Новогородова Степанида Ивановна
Сын: Новогородов Василий Осипович
Мать ребёнка: Новогородова Параскева Васильевна
Сын: Новогородов Арсений Осипович
Мать ребёнка: Новогородова Параскева Васильевна
Дочь: (Новогородова) Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Новогородова Параскева Васильевна
Сын: Новогородов Козьма Осипович
Мать ребёнка: Новогородова Параскева Васильевна