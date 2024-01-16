Едренкина Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕдренкина Мария Даниловна

Едренкина Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едренкин Савелий Валерианович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Едренкина Алимпиада Савельевна

Отец ребёнка: Едренкин Савелий Валерианович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Едренкина Татьяна Савельевна

Отец ребёнка: Едренкин Савелий Валерианович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Едренкина Елизавета Савельевна

Отец ребёнка: Едренкин Савелий Валерианович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Едренкина Любовь Савельевна

Отец ребёнка: Едренкин Савелий Валерианович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Едренкин Павел Савельевич

Отец ребёнка: Едренкин Савелий Валерианович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.