Едренкина Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Едренкина Алимпиада Савельевна
Отец ребёнка: Едренкин Савелий Валерианович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Едренкина Татьяна Савельевна
Отец ребёнка: Едренкин Савелий Валерианович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Едренкина Елизавета Савельевна
Отец ребёнка: Едренкин Савелий Валерианович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Едренкина Любовь Савельевна
Отец ребёнка: Едренкин Савелий Валерианович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Едренкин Павел Савельевич
Отец ребёнка: Едренкин Савелий Валерианович
Смерть
Неизвестно