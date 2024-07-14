Тайшихин Ананий Яковлевич 14.10.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тайшихин Ананий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1900

Дата смерти

02.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1900

Отец: Тайшихин Яков Максимович

Мать: Тайшихина (Филиппова) Екатерина Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайшихин Николай Ананьевич

Мать ребёнка: Тайшихина Анастасья Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайшихин Константин Ананьевич

Мать ребёнка: Тайшихина Анастасья Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тайшихина Анастасья Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веленина (Тайшихина) Елена Ананьевна

Мать ребёнка: Тайшихина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тайшихина) Прасковья Ананьевна

Мать ребёнка: Тайшихина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тайшихина Екатерина

Смерть
02.05.1975

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