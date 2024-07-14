Тайшихин Ананий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1900
Дата смерти02.05.1975
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тайшихин Николай Ананьевич
Мать ребёнка: Тайшихина Анастасья Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тайшихин Константин Ананьевич
Мать ребёнка: Тайшихина Анастасья Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веленина (Тайшихина) Елена Ананьевна
Мать ребёнка: Тайшихина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тайшихина) Прасковья Ананьевна
Мать ребёнка: Тайшихина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тайшихина Екатерина
Смерть
02.05.1975