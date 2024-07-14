Тайшихина Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тайшихина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веленина (Тайшихина) Елена Ананьевна

Отец ребёнка: Тайшихин Ананий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тайшихина) Прасковья Ананьевна

Отец ребёнка: Тайшихин Ананий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тайшихин Ананий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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