Тайшихина Анастасья Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тайшихин Николай Ананьевич
Отец ребёнка: Тайшихин Ананий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тайшихин Константин Ананьевич
Отец ребёнка: Тайшихин Ананий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994