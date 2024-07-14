Тайшихина Анастасья Мартыновна 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТайшихина Анастасья Мартыновна

Тайшихина Анастасья Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайшихин Николай Ананьевич

Отец ребёнка: Тайшихин Ананий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайшихин Константин Ананьевич

Отец ребёнка: Тайшихин Ананий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тайшихин Ананий Яковлевич

Смерть
1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.