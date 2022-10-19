Угримова (Гаркави) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угримова (Гаркави) Надежда Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Гаркави Владимир Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1902

Дочь: Рещикова (Угримова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Угримов Александр Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1906

Сын: Угримов Александр Александрович

Отец ребёнка: Угримов Александр Иванович

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