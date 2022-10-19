Угримова (Гаркави) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Гаркави Владимир Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1902
Дочь: Рещикова (Угримова) Вера Александровна
Отец ребёнка: Угримов Александр Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1906
Сын: Угримов Александр Александрович
Отец ребёнка: Угримов Александр Иванович