Рещикова (Угримова) Вера Александровна
Место рожденияЛейпциг
Дата рождения05.05.1902
Дата смерти11.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1902
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
03.09.1927
Дочь: Бруни (Рещикова) Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Рещиков Георгий (Юрий) Евгеньевич
Рождение ребёнка
22.07.1928
Дочь: (Рещикова) Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Рещиков Георгий (Юрий) Евгеньевич
Смена имени
1982
монахиня Магдалина
Смерть
11.09.2002