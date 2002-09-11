Рещикова (Угримова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рещикова (Угримова) Вера Александровна

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Место рождения

Лейпциг

Дата рождения

05.05.1902

Дата смерти

11.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1902

Отец: Угримов Александр Иванович

Мать: Угримова (Гаркави) Надежда Владимировна

Бракосочетание
1926

Муж: Рещиков Георгий (Юрий) Евгеньевич

Рождение ребёнка
03.09.1927

Дочь: Бруни (Рещикова) Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Рещиков Георгий (Юрий) Евгеньевич

Рождение ребёнка
22.07.1928

Дочь: (Рещикова) Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Рещиков Георгий (Юрий) Евгеньевич

Смена имени
1982
монахиня Магдалина
Смерть
11.09.2002

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