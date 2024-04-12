Каменская Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова-Коськова Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно