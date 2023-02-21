Макарова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Гусева Лидия Михайлова

Отец ребёнка: Макаров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Макаров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Виталий Михайлов

Отец ребёнка: Макаров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова _ Михайловна

Отец ребёнка: Макаров Михаил

Смерть
1980
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