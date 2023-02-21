Макарова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Гусева Лидия Михайлова
Отец ребёнка: Макаров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова _ Михайловна
Отец ребёнка: Макаров Михаил
Смерть
1980