Мурзаева (Желтухина) Евфросиния Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзаева (Желтухина) Евфросиния Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Желтухин Пётр

Мать: Желтухина ..

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Александр

Рождение ребёнка
1938

Сын: Поляков Александр Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр

Рождение ребёнка
30.03.1950

Сын: Мурзаев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Мурзаев Владимир Никитич

Рождение ребёнка
01.10.1951

Сын: Мурзаев Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Мурзаев Владимир Никитич

Рождение ребёнка
14.10.1953

Сын: Мурзаев Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Мурзаев Владимир Никитич

Рождение ребёнка
02.02.1955

Сын: Мурзаев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Мурзаев Владимир Никитич

Рождение ребёнка
21.02.1957

Сын: Мурзаев Толик Владимирович

Отец ребёнка: Мурзаев Владимир Никитич

Рождение ребёнка
14.03.1959

Сын: Мурзаев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Мурзаев Владимир Никитич

Рождение ребёнка
1962

Сын: Мурзаев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Мурзаев Владимир Никитич

Смерть
1964

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