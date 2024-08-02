Мурзаева (Желтухина) Евфросиния Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Желтухин Пётр
Мать: Желтухина ..
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Александр
Рождение ребёнка
1938
Сын: Поляков Александр Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр
Рождение ребёнка
30.03.1950
Сын: Мурзаев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Мурзаев Владимир Никитич
Рождение ребёнка
01.10.1951
Сын: Мурзаев Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Мурзаев Владимир Никитич
Рождение ребёнка
14.10.1953
Сын: Мурзаев Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Мурзаев Владимир Никитич
Рождение ребёнка
02.02.1955
Сын: Мурзаев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Мурзаев Владимир Никитич
Рождение ребёнка
21.02.1957
Сын: Мурзаев Толик Владимирович
Отец ребёнка: Мурзаев Владимир Никитич
Рождение ребёнка
14.03.1959
Сын: Мурзаев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Мурзаев Владимир Никитич
Рождение ребёнка
1962
Сын: Мурзаев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Мурзаев Владимир Никитич
Смерть
1964