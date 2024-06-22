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Мурзаев Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1953

Отец: Мурзаев Владимир Никитич

Мать: Мурзаева (Желтухина) Евфросиния Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзаева (Андреева) Наталья Леонидовна

Бракосочетание
?.02.1972

Жена: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1975

Сын: Мурзаев Владимир Викторович

Мать ребёнка: Мурзаева (Андреева) Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
20.09.1976

Дочь: Мурзаева Олеся Викторовна

Мать ребёнка: Мурзаева (Андреева) Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
27.04.1983

Дочь: Мурзаева Елена Викторовна

Мать ребёнка: Мурзаева (Андреева) Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
13.12.1986

Сын: Мурзаев Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Мурзаева (Андреева) Наталья Леонидовна

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