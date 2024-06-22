Мурзаев Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
?.02.1972
Жена: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1975
Сын: Мурзаев Владимир Викторович
Мать ребёнка: Мурзаева (Андреева) Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
20.09.1976
Дочь: Мурзаева Олеся Викторовна
Мать ребёнка: Мурзаева (Андреева) Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
27.04.1983
Дочь: Мурзаева Елена Викторовна
Мать ребёнка: Мурзаева (Андреева) Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
13.12.1986
Сын: Мурзаев Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Мурзаева (Андреева) Наталья Леонидовна