Арбузовъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузовъ Дмитрий

Место рождения

Орловка, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Арбузовъ Петръ Яковлевъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбузова Федосья Петрова

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Арбузова) Марфа

Мать ребёнка: Арбузова Федосья Петрова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Арбузова) Матрена

Мать ребёнка: Арбузова Федосья Петрова

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