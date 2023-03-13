Арбузовъ Дмитрий
Место рожденияОрловка, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Арбузовъ Петръ Яковлевъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арбузова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Арбузова) Марфа
Мать ребёнка: Арбузова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Арбузова) Матрена
Мать ребёнка: Арбузова Федосья Петрова