Арбузова Федосья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова Федосья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Арбузовъ Дмитрий

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Арбузовъ Дмитрий

Орловка, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арбузовъ Дмитрий