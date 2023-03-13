Арбузова Федосья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Арбузовъ Дмитрий
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Арбузовъ Дмитрий
Орловка, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арбузовъ Дмитрий