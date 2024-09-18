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Елагин Алексей Фёдорович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1782

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Елагин Фёдор Яковлевич

Мать: Елагина Ксения Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елагина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Елагин Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Елагина Анна Матвеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Елагина Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Елагина Анна Матвеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Елагин Иван Иванович

Мать ребёнка: Елагина Анна Матвеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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