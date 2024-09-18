Елагин Алексей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Елагин Фёдор Яковлевич
Мать: Елагина Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елагина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Елагина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елагина Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Елагина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Елагин Иван Иванович
Мать ребёнка: Елагина Анна Матвеевна