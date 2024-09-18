Елагина Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Елагин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елагина Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Елагин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Елагин Иван Иванович
Отец ребёнка: Елагин Алексей Фёдорович