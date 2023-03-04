Гагаринова Евдокия Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Евдокия Терентиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Роман Ефимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Гагаринов Иван Романович

Отец ребёнка: Гагаринов Роман Ефимович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Гагаринова) Марина Романовна

Отец ребёнка: Гагаринов Роман Ефимович

Рождение ребёнка
05.05.1836 ст.

Дочь: (Гагаринова) Пелагея Романовна

Отец ребёнка: Гагаринов Роман Ефимович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Гагаринов Алексей Романович

Отец ребёнка: Гагаринов Роман Ефимович

Смерть
После 1850

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