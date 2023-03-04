Гагаринова Евдокия Терентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Гагаринов Роман Ефимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Гагаринова) Марина Романовна
Отец ребёнка: Гагаринов Роман Ефимович
Рождение ребёнка
05.05.1836 ст.
Дочь: (Гагаринова) Пелагея Романовна
Отец ребёнка: Гагаринов Роман Ефимович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гагаринов Алексей Романович
Отец ребёнка: Гагаринов Роман Ефимович
Смерть
После 1850