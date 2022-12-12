Гагаринов Роман Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Терентиева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марина Романовна
Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Терентиева
Рождение ребёнка
05.05.1836 ст.
Дочь: Пелагея Романовна
Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Терентиева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гагаринов Алексей Романович
Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Терентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1847