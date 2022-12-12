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Гагаринов Роман Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Гагаринов Ефим Онисимович

Мать: Гагаринова Евфимия Архиповна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Гагаринов Иван Романович

Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Терентиева

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марина Романовна

Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Терентиева

Рождение ребёнка
05.05.1836 ст.

Дочь: Пелагея Романовна

Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Терентиева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Гагаринов Алексей Романович

Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Терентиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Евдокия Терентиева

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1847
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