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Гагаринова Евфимия Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1785

Муж: Гагаринов Ефим Онисимович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Гагаринов Онисим Ефимович

Отец ребёнка: Гагаринов Ефим Онисимович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Гагаринова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Гагаринов Ефим Онисимович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Гагаринов Роман Ефимович

Отец ребёнка: Гагаринов Ефим Онисимович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Гагаринов Никита Ефимович

Отец ребёнка: Гагаринов Ефим Онисимович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Гагаринова) Акулина Ефимовна

Отец ребёнка: Гагаринов Ефим Онисимович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Гагаринов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Гагаринов Ефим Онисимович

Смерть
После 1792

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