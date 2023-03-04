Гагаринова Евфимия Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1785
Рождение ребёнка
1788
Сын: Гагаринов Онисим Ефимович
Отец ребёнка: Гагаринов Ефим Онисимович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Гагаринова) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Гагаринов Ефим Онисимович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Гагаринов Ефим Онисимович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Гагаринов Никита Ефимович
Отец ребёнка: Гагаринов Ефим Онисимович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Гагаринова) Акулина Ефимовна
Отец ребёнка: Гагаринов Ефим Онисимович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Гагаринов Ефим Онисимович
Смерть
После 1792