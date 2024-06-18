Скутин Филипп Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скутин Федор Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1863
Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
80 лет от старости