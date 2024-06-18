Скутин Филипп Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутин Филипп Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1863

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MR
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скутин Федор Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скутин Дмитрий Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1863
Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
80 лет от старости

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