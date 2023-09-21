Ксения Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
25.10.1879 ст.
Павловское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф.590, оп.2, д.47 крестьянская девица, восприемник у Неонилы Григорьевой Елфановой
Смерть
Неизвестно