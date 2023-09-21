Ксения Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Михайлова

Ксения Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
25.10.1879 ст.
Павловское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф.590, оп.2, д.47 крестьянская девица, восприемник у Неонилы Григорьевой Елфановой
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.