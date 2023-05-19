Некрасов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Некрасов Павел
Бракосочетание
30.01.1856
Рождение ребёнка
09.04.1857
Сын: Некрасов Александр Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Платонова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Платонова
Рождение ребёнка
12.01.1863
Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Платонова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно