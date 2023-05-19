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Некрасов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Некрасов Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1856

Жена: Некрасова Аграфена Платонова

Рождение ребёнка
09.04.1857

Сын: Некрасов Александр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Платонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Платонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1863

Сын: Некрасов Павел Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Аграфена Платонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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