Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна 15.07.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна

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Место рождения

Воронежская обл Новоусманский район с.Рождественская - Хава д.Никоново

Дата рождения

15.07.1940

Дата смерти

30.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1940

Отец: Алтухов Дмитрий Макарович

Мать: Алтухова (Макарова) Анна Дмитриевна

Воронежская обл Новоусманский район с.Рождественская - Хава д.Никоново
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтев Николай Петрович

Рождение ребёнка
08.03.1959

Дочь: Локтева Марья Николаевна

Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович

Воронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново
Рождение ребёнка
13.08.1960

Дочь: Мищенко (Локтева) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович

Воронежская область Верхнехавский район с. Никоново
Рождение ребёнка
01.12.1962

Сын: Локтев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович

Воронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново
Рождение ребёнка
17.04.1964 ст.

Дочь: Локтева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович

Воронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново
Рождение ребёнка
01.08.1967

Дочь: Локтева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович

Рождение ребёнка
17.11.1969

Сын: Локтев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович

Рождение ребёнка
13.03.1971

Дочь: Локтева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович

Воронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново
Рождение ребёнка
04.02.1976

Дочь: Локтева Кадомская Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович

Воронежская область Верхнехавский район с.Никоново
Рождение ребёнка
18.08.1979

Сын: Локтев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович

Рождение ребёнка
20.12.1981

Сын: Локтев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович

Воронежская область Верхнехавский район с Никоново
Бракосочетание
25.07.1983

Муж: не указан

Смерть
30.03.2004

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