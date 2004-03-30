Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна
Место рожденияВоронежская обл Новоусманский район с.Рождественская - Хава д.Никоново
Дата рождения15.07.1940
Дата смерти30.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1940
Воронежская обл Новоусманский район с.Рождественская - Хава д.Никоново
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1959
Дочь: Локтева Марья Николаевна
Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович
Воронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново
Рождение ребёнка
13.08.1960
Дочь: Мищенко (Локтева) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович
Воронежская область Верхнехавский район с. Никоново
Рождение ребёнка
01.12.1962
Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович
Воронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново
Рождение ребёнка
17.04.1964 ст.
Дочь: Локтева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович
Воронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново
Рождение ребёнка
01.08.1967
Дочь: Локтева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович
Рождение ребёнка
17.11.1969
Сын: Локтев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович
Рождение ребёнка
13.03.1971
Дочь: Локтева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович
Воронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново
Рождение ребёнка
04.02.1976
Дочь: Локтева Кадомская Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович
Воронежская область Верхнехавский район с.Никоново
Рождение ребёнка
18.08.1979
Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович
Рождение ребёнка
20.12.1981
Сын: Локтев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Локтев Николай Петрович
Воронежская область Верхнехавский район с Никоново
Бракосочетание
25.07.1983
Муж: не указан
Смерть
30.03.2004