Локтев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1934
Дата смерти25.07.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Локтева Марья Николаевна
Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна
Дочь: Мищенко (Локтева) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна
Дочь: Локтева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна
Дочь: Локтева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна
Сын: Локтев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна
Дочь: Локтева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна
Дочь: Локтева Кадомская Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна
Сын: Локтев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна