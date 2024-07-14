Локтев Николай Петрович 18.11.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Локтев Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1934

Дата смерти

25.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.03.1959

Дочь: Локтева Марья Николаевна

Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна

Воронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново
Рождение ребёнка
13.08.1960

Дочь: Мищенко (Локтева) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна

Воронежская область Верхнехавский район с. Никоново
Рождение ребёнка
01.12.1962

Сын: Локтев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна

Воронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново
Рождение ребёнка
17.04.1964 ст.

Дочь: Локтева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна

Воронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново
Рождение ребёнка
01.08.1967

Дочь: Локтева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.11.1969

Сын: Локтев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.03.1971

Дочь: Локтева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна

Воронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново
Рождение ребёнка
04.02.1976

Дочь: Локтева Кадомская Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна

Воронежская область Верхнехавский район с.Никоново
Рождение ребёнка
18.08.1979

Сын: Локтев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.12.1981

Сын: Локтев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна

Воронежская область Верхнехавский район с Никоново
Смерть
25.07.1983

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