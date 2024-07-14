Алтухова (Макарова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухова (Макарова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

07.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Дмитрий

Мать: Макарова неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтухов Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Алтухов Дмитрий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтухов Дмитрий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
02.05.1936

Сын: Алтухов Виталий Дмитриевич

Отец ребёнка: Алтухов Дмитрий Макарович

Рождение ребёнка
15.07.1940

Дочь: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Алтухов Дмитрий Макарович

Рождение ребёнка
15.07.1940

Сын: Алтухов - Дмитриевич

Отец ребёнка: Алтухов Дмитрий Макарович

Смерть
07.10.1993

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