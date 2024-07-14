Алтухова (Макарова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти07.10.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Дмитрий
Мать: Макарова неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтухов Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Алтухов Дмитрий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
02.05.1936
Сын: Алтухов Виталий Дмитриевич
Отец ребёнка: Алтухов Дмитрий Макарович
Рождение ребёнка
15.07.1940
Дочь: Алтухова Локтева Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Алтухов Дмитрий Макарович
Рождение ребёнка
15.07.1940
Сын: Алтухов - Дмитриевич
Отец ребёнка: Алтухов Дмитрий Макарович
Смерть
07.10.1993