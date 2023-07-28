Карпова (Барсукова) Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Барсукова) Клавдия Сергеевна

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

01.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1889

Отец: Барсуков Сергей Павлович

Мать: Барсукова (Карпова) Александра Андреевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
09.05.1913

Сын: Карпов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Карпов Николай Андреевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.07.1914

Дочь: (Карпова) Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Карпов Николай Андреевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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