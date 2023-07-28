Карпова (Барсукова) Клавдия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1889
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1913
Сын: Карпов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Карпов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
29.07.1914
Дочь: (Карпова) Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Карпов Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно