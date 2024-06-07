Дунаев Арест Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Сын: Дунаев Александр Арестович
Мать ребёнка: Дунаева Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1967
Сын: Дунаев Вячеслав Арестович
Мать ребёнка: Дунаева Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Дунаева Лариса Арестовна
Мать ребёнка: Дунаева Елизавета Васильевна
Смерть
1997