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Дунаев Арест Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Дунаев Яков Федорович

Мать: Дунаева (Артамонова) Нина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунаева Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Дунаев Александр Арестович

Мать ребёнка: Дунаева Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Дунаев Вячеслав Арестович

Мать ребёнка: Дунаева Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Дунаева Лариса Арестовна

Мать ребёнка: Дунаева Елизавета Васильевна

Смерть
1997

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