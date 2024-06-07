Дунаева Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Арест Яковлевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Дунаев Александр Арестович

Отец ребёнка: Дунаев Арест Яковлевич

Рождение ребёнка
1967

Сын: Дунаев Вячеслав Арестович

Отец ребёнка: Дунаев Арест Яковлевич

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Дунаева Лариса Арестовна

Отец ребёнка: Дунаев Арест Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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