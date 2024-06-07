Дунаева Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Сын: Дунаев Александр Арестович
Отец ребёнка: Дунаев Арест Яковлевич
Рождение ребёнка
1967
Сын: Дунаев Вячеслав Арестович
Отец ребёнка: Дунаев Арест Яковлевич
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Дунаева Лариса Арестовна
Отец ребёнка: Дунаев Арест Яковлевич
Смерть
Неизвестно